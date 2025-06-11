На прошлой неделе интернет взорвал неожиданный конфликт между двумя "стронгменами" Республиканской партии США – президентом Дональдом Трампом и его и финансовым донором и советником Илоном Маском.

Бывшие соратники обменялись серьезными публичными обвинениями – в частности, бизнесмен обвинил Трампа в причастности к скандальному "делу Эпштейна" и вовлеченности в сексуальные преступления, а также призвал к его импичменту и замене на действующего вице-президента Джей Ди Вэнса. В ответ Трамп пригрозил миллиардеру "серьезными последствиями" в случае, если тот попытается сорвать голосование республиканцев по спорному законопроекту о расходах, который Маск открыто назвал "мерзким".