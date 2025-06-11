Минулого тижня інтернет підірвав несподіваний конфлікт між двома "стронгменами" Республіканської партії США – президентом Дональдом Трампом і його фінансовим донором і радником Ілоном Маском.

Колишні соратники обмінялися серйозними публічними звинуваченнями – зокрема, бізнесмен звинуватив Трампа в причетності до скандальної "справи Епштейна" і залучення до сексуальних злочинів, а також закликав до його імпічменту та заміни на чинного віцепрезидента Джей Ді Венса. У відповідь Трамп пригрозив мільярдеру "серйозними наслідками" у разі, якщо той спробує зірвати голосування республіканців щодо спірного законопроєкту про витрати, який Маск відкрито назвав "огидним".

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