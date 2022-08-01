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Крах привычного миропорядка: кровавая война России в Украине – лишь первое звено в цепочке

Цей матеріал також доступний українською
Крах привычного миропорядка: кровавая война России в Украине – лишь первое звено в цепочке

общественно-политический деятель
01.08.2022, 19:36

Людям надо срочно повзрослеть и поумнеть. Иначе ядерная зима станет реальностью

Все больше утверждаюсь в мысли, что мы наблюдаем крах привычного нам миропорядка. Россия, напавшая на Украину и развязавшая без причины самую большую и самую кровавую войну в Европе за последние 77 лет, – это лишь первое звено в цепочке. Смерти людей с обеих сторон, разрушение экономики и огромные убытки, загон России в изоляцию, возбуждение ненависти и презрения к себе, а так же схожесть с нацистами в модели поведения не сильно смущают Кремль. 

Они воюют за ресурс и территорию. А это значит – за деньги. Бабло для них важней всего, а с человеческими потерями в Кремле не считаются. Люди для них – это расходный материал. Но в итоге Россия начала войну, которую не может выиграть, не знает, как ее закончить, и которая в перспективе несет лишь убытки, как финансовые, так и моральные.

Китай, готовый начать третью мировую войну с США из-за визита в Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, несмотря на свою многовековую историю, напоминает сегодня подростка в пубертатном периоде, который жаждет демонстрировать свой мачизм на фоне юношеского максимализма. О том, что завтра от привычного мира может ничего не остаться, похоже, в Пекине не сильно беспокоятся, заботясь сегодня больше о своем имидже в глазах избирателей. Ведь если Пекин ничего не сделает после своих грозных заявлений, это может помешать китайскому лидеру Си Цзиньпину на осеннем съезде партии в третий раз стать лидером КНР.

Зачем было делать громкие заявления по поводу визита, который не нес никакой угрозы Китаю, но которые теперь ведут к третьей мировой войне? Где тут известная китайская выдержка и умение прогнозировать развитие ситуации?

Косово и Сербия

Бряцание оружием Сербией и Косово сегодня уже воспринимается сквозь призму событий в Украине не как какие-то уже привычные балканские провинциальные разборки, а как реальная возможность начала еще одной войны в Европе, войны без реальной причины. Войны, которая заберет немало жизней, разрушит дома, экономику, связи и отношения миллионов людей. И это тот пожар, от которого может загореться и рядом. Понятно, что сейчас войны не будет, но рано или поздно все может произойти. И тогда понесется….

Иран, Афганистан и Ко

Иран, который хочет создать ядерную бомбу, чтобы уничтожить Израиль, или Афганистан, в котором талибы готовы убивать тех, кто не согласен с ними, – это средневековье, дикарство и варварство, которые лишь подтверждают, что в нашем времени есть немало людей, готовых жить не в современном, моральном, прогрессивном обществе, а по дикарским традициям, которые им привычнее. Кстати, президент РФ Владимир Путин действует так же, потому что традиции СССР ему ближе, чем европейские стандарты и ценности. И силу он признает, как главный аргумент.

В общем, люди показали себя не разумными существами, а тупыми суицидниками. Как говорил Михаил Жванецкий: "Что с человеком не делай, он упорно ползет на кладбище". А человечество сегодня показывает, что оно склонно к саморазрушению, а привычный нам всем миропорядок не стабилен и хрупок. Вместо того чтобы создавать то, что движет человечество вперед, создаются предпосылки для отправки человечества в прошлое, через фильтр ядерной зимы. Это какой-то адский трэш.

Война опять стала активным инструментом для достижения результатов. Не диалог, переговоры, аргументы или открытие перспектив, а смерти, разрушения, боль и трагедии бросаются на весы принятия решений. И это показывает, что мы не сильно эволюционировали для того, чтобы считаться.

Жизнь бесценна

Жизнь каждого человека бесценна. Каждая жизнь – это мир. Смерть на войне какого-то одного человека – это потенциально минус изобретения и достижения, которые могли бы помочь человечеству. Это, возможно, смерть отца или матери того, кто мог бы излечить нас от болезней, помочь с решением экологических проблем или отправить людей на далекие планеты через гиперпространство. Каждая такая смерть на войне – это уменьшение возможностей для всего человечества и огромная трагедия для всех близких погибшего. Это абсолютно бессмысленная трата потенциала человечества.

И вот, глядя на все это, я очень хочу, чтобы человечество, осознав всю чреватость происходящего, смогло остановиться на пути своего самоуничтожения. А иначе...

Иначе ядерная зима станет не сюжетом из фантастических романов и фильмов, а реальностью, в которой будут жить те, кому повезет выжить. Хотя тезис о везении в этом случае крайне сомнителен. 

Мне бы не хотелось выжить, чтобы увидеть закат цивилизации. Мне бы хотелось жить, чтобы увидеть новую эпоху Возрождения человечества. Но для этого людям надо повзрослеть и поумнеть. И желательно – за очень короткий период. Чтобы не было поздно.

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