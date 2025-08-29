На каждый злотый, потраченный на поддержку украинцев, украинцы уплачивают в польский бюджет в пять раз больше

Все началось с того, что, как это уже не раз бывало в польской политике, новоизбранный президент оказался не из той партии, которая сформировала парламентское большинство. А согласно польской конституции, должность премьера и должность президента фактически равнозначны.

И поэтому, если после президентских выборов президент остается без поддержки парламента, он с 100-процентной вероятностью вступит в конфронтацию с парламентом, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы и на фоне своей президентской победы гарантировать победу уже на них. Поэтому новоизбранный Навроцкий ожидаемо начал именно такую стратегию – блокирование любых инициатив парламента.

И так вышло, что первой жертвой его блокировки стал законопроект о поддержке украинцев. Выбор Навроцкого казался идеальным. Ведь внешне это выглядело так, что по сути Навроцкий уравнивает в правах украинцев и поляков. Потому что на "социалку" (помощь на детей) поляки могут рассчитывать лишь тогда, когда они работают, а украинцы, учитывая войну, могли получать помощь и без занятости.

Более того, выбор Навроцкого соответствовал логике избирательной кампании, где он победил во многом благодаря поддержке третьей политической силы в Польше – "Конфедерации", которая выступает против поддержки Украины. Поэтому казалось, Навроцкий сделал все очень "правильно"… Но тут что-то пошло не так.

Во-первых, по факту единственной пострадавшей группой от инициативы Навроцкого могут оказаться матери с детьми, чьи мужья остались в Украине, а многие – на фронте. И выглядит это не очень, даже для многих поляков. Что касается остальных украинцев – инициатива Навроцкого их не затронет, потому что они в Польше работают. Причем работают больше, чем среднестатистический поляк.

На каждый злотый, потраченный на поддержку украинцев, работающие украинцы уплачивают в польский бюджет налогами и развитием экономики в пять раз больше. Те украинцы, которые по жизни рассчитывают только на чужую "социалку", уже давно оказались в Западной Европе – там, где ее действительно дают. А в Польше их попросту нет.

Но главная проблема в том, что когда политики в любой стране откровенно вытаскивают наверх этническую карту – рациональность быстро выключается. И уже не имеет значения, кто и что имел в виду и кто первым начал. Когда разделы в политике происходят по этническому признаку, эмоции разрушают развитие любой страны, потому что политиков поддерживают не за достигнутое, а только потому, что они "свои". А эти "свои" заинтересованы в том, чтобы конфликты углублялись, потому что ничего другого они не умеют.

Поэтому немало политиков и разыгрывают этническую карту, игнорируя стратегические последствия для своей страны. Медийный шум, который сейчас поднялся в украинских и польских медиа, – это первые плохие последствия разыгрывания "этнической карты", и от этого не выиграет ни Польша, ни Украина.

Лучший ответ на популистский хаос – не становиться его частью. С Польшей ни в коем случае не надо зеркалить. Потому что политическая недальновидность не может быть уничтожена другой политической недальновидностью.

Вместо этого нужно искать не то, что разделяет, а то, что объединяет. И потому полякам надо просто напоминать, кто настоящий враг, и сосредотачиваться на совместных инициативах в сфере безопасности и военном производстве.

Несмотря на последние скандалы, я убежден, что Навроцкий и вся Польша будут поддерживать Украину в будущем именно в вопросах безопасности, потому что страх перед Россией точно окажется сильнее, чем мелочные эмоции из-за чьей-то социалки.

Не стоит забывать, что именно во времена PiS Украина получила от Польши беспрецедентную поддержку, и будет получать ее и дальше. Несмотря на "чертей", которые время от времени выскакивают из прошлого и искушают современных политиков дешевыми политическими дивидендами.

