"Заденет самых уязвимых". Кого из украинцев могут лишить помощи в Польше
Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал законы, которые должны были продлить временную защиту и социальную помощь украинским беженцам – десятки тысяч украинцев рискуют потерять легальный статус и выплаты.
Сейм еще может принять компромиссный закон и сохранить поддержку, но политическая игра Навроцкого направлена на мобилизацию его электората, считают аналитики.
Этому же служит и еще одна инициатива польского президента – приравнять "бандеровскую символику" к нацистской и коммунистической, и запретить.
