Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал законы, которые должны были продлить временную защиту и социальную помощь украинским беженцам – десятки тысяч украинцев рискуют потерять легальный статус и выплаты.

Сейм еще может принять компромиссный закон и сохранить поддержку, но политическая игра Навроцкого направлена на мобилизацию его электората, считают аналитики.

Этому же служит и еще одна инициатива польского президента – приравнять "бандеровскую символику" к нацистской и коммунистической, и запретить.

Из этого текста вы узнаете:

кого из украинцев могут лишить выплат в размере 800+ злотых;

сколько мигрантов рискуют потерять правовой статус в Польше;

остановит ли это работу тысяч терминалов Starlink на фронте в Украине.