Начать следует с того, чтобы "залатать дыры" в санкциях против России

Лучший способ гарантировать, что Россия никогда не нападёт на Европу, — это помочь Украине не просто выжить, а победить Россию.

Например, значительно больше можно сделать в экономическом плане, чтобы подорвать способность России вести войну.

Россия не способна производить высококачественную сталь, поэтому она зависит от Китая в поставках компонентов для высокоточного вооружения, а также получает дроны из Ирана и боеприпасы из Северной Кореи.

Санкции дают эффект, но всегда находятся страны — в том числе и Соединённые Штаты — где компании ищут обходные пути. Например, экспорт из Германии в Казахстан резко вырос.

Если быть действительно серьёзно настроенными на победу над Россией, необходимо залатать дыры в санкциях.

Что касается увеличения оборонных расходов — обычно подразумевается, что это означает больше истребителей-бомбардировщиков F-35, например.

Но самое важное — это повысить уровень боевой готовности, и начинается это с культурных изменений в восприятии готовности в вооружённых силах.

Во время Холодной войны преобладал подход: быть готовым к бою хоть этой ночью.

Нужно обратить внимание на уровень подготовки, состояние вооружения и личного состава, а также на то, достаточно ли людей для укомплектования подразделений.

Источник — экспертный опрос Chatham House перед саммитом НАТО, который состоится в июне 2025 года.

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