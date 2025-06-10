Почати слід з того, щоб "залатати дірки" у санкціях проти Росії

Найкращий спосіб гарантувати, що Росія ніколи не нападе на Європу, – це допомогти Україні не просто вижити, а перемогти Росію.

Наприклад, значно більше можна зробити в економічному плані, щоб підірвати здатність Росії вести війну.

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Росія не здатна виробляти високоякісну сталь, тож вона залежить від Китаю в постачанні компонентів для високоточної зброї, а також отримує дрони з Ірану і боєприпаси з Північної Кореї.

Санкції дають ефект, але завжди є країни – зокрема і Сполучені Штати, – де компанії шукають обхідні шляхи. Наприклад, німецький експорт до Казахстану різко зріс.

Якщо бути справді серйозно налаштованими на перемогу над Росією, тоді необхідно залатати дірки в санкціях.

Щодо збільшення оборонних витрат – зазвичай вважається, що це означає більше винищувачів-бомбардувальників F-35, наприклад.

Але найважливіше – це підвищити рівень бойової готовності, і це починається з культурної зміни у сприйнятті готовності у ваших збройних силах.

Під час холодної війни панував підхід: бути готовим до бою хоч би й цієї ночі.

Треба звернути увагу на рівень підготовки, стан озброєння й особового складу, і на те, чи є достатньо людей для укомплектування підрозділів.

Джерело – експертне опитування Chatham House напередодні саміту НАТО, що відбудеться в червні 2025 року

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