В 2021 году в кулуарах ЕС Меркель пыталась убедить союзников "понять Путина"

Колонка опубликована на Postimees.ee, перепечатка с ведома и разрешения редакции

В отличие от опубликованных заголовков, Меркель как опытный политик, конечно, не обвиняет Польшу и страны Балтии (по крайней мере, напрямую) в нападении России на Украину в 2022 году. Скорее, она продолжает свою привычную линию: что с россиянами и с Путиным всегда лучше общаться, чем не общаться.

Конкретный инцидент, о котором говорит Меркель, произошел на заседании Европейского совета премьер-министров стран ЕС 24 июня 2021 года. Меркель, которая вот-вот должна была покинуть свой пост, незадолго до этого, 18 июня, встречалась с Макроном в Берлине, где предложила пригласить Путина на саммит ЕС.

