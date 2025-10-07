Меркель і політична глухота. Як колишня канцлерка Німеччини "мирила" Росію та Європейський Союз
Колонка опублікована на Postimees.ee, переклад із відома та дозволу редакції
На відміну від опублікованих заголовків, Меркель як досвідчений політик, звичайно, не звинувачує Польщу та країни Балтії (принаймні, безпосередньо) у російському вторгненні в Україну у 2022 році. Швидше, вона продовжує свою звичну лінію: що з росіянами і з Путіним завжди краще спілкуватися, ніж не спілкуватися.
Конкретний інцидент, про який говорить Меркель, стався на засіданні Європейської ради прем'єр-міністрів країн ЄС 24 червня 2021 року. Меркель, яка незабаром мала залишити свою посаду, незадовго до цього, 18 червня, зустрічалася з Макроном у Берліні, де запропонувала запросити Путіна на саміт ЄС.
