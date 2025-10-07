Колонка опублікована на Postimees.ee, переклад із відома та дозволу редакції

На відміну від опублікованих заголовків, Меркель як досвідчений політик, звичайно, не звинувачує Польщу та країни Балтії (принаймні, безпосередньо) у російському вторгненні в Україну у 2022 році. Швидше, вона продовжує свою звичну лінію: що з росіянами і з Путіним завжди краще спілкуватися, ніж не спілкуватися.

Конкретний інцидент, про який говорить Меркель, стався на засіданні Європейської ради прем'єр-міністрів країн ЄС 24 червня 2021 року. Меркель, яка незабаром мала залишити свою посаду, незадовго до цього, 18 червня, зустрічалася з Макроном у Берліні, де запропонувала запросити Путіна на саміт ЄС.

