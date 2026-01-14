НАБУ прийшло до Тимошенко.

Перші години ненависники НАБУ і борцуни із зовнішнім управлінням бігали і кричали, що НАБУ працює на американців і знов послаблює українську владу перед черговими перемовинами. Як до послаблення позиції України відноситься підозра вічній опозиціонерці, не дуже зрозуміло. Але знов "американські слідчі" і оце все.

Проходить кілька годин, і НАБУ оприлюднює записи "невинної" Юлії Володимирівни. Де вона не тільки перекупає депутатів від монокоаліції, але і планує зруйнувати коаліцію, підірвати уряд, "голосувати тільки за звільнення, але не за призначення".

Короче, планувала Юлія Володимирівна організувати повноцінну політичну кризу, щоб потім вигідно продати свою золоту акцію. І робить це під час війни і рекордних холодів на тлі нищення росіянами енергетичної інфраструктури. Реально людина платить гроші, щоб під час війни у нас не було міністра енергетики і міністра оборони. Ах да, людина ще й за звільнення Малюка голосувала. І за це, певно, також платили.

То хто тут на кого працює? І чому саме зараз пригадується контракт на купівлю газу за божевільною ціною в диких обсягах імені Тимошенко-Путіна. Але то таке. Може, просто січневі спогади... Хоча дуже б хотілось, щоб у телефоні Юлії Володимирівни знайшли щось із того періоду. Вже 15 років цього чекаю.

Але питання інше. І що тепер робити? Де нова методичка? Тепер НАБУ працює на Зеленського, а не на американців проти Зеленського? Що каже сторож із кладовища? Що каже Корчинський? Що кажуть посіпаки Юлії Володимирівни? Що скаже Мосейчук?

Чи платити депутатам – це тепер "благодійність"? Якби депутатам не заплатила Юлія Володимирівна, то їм би заплатили чи то солдати НАТО, чи то Путін?

Я заплутався. То на кого працює НАБУ?

Любі мої. Що ж це робиться...

