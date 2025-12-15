Думка
Між капітуляцією і перемогою. Тектонічні зсуви у геополітиці змінюють шанси України
Валентин Бадрак
директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння
Попри те, що період невизначеності у питанні "закінчення війни" триває, упродовж осені та початку зими відбулися вагомі геополітичні зміни, які значно розхитали й ситуацію навколо російсько-української війни. У тому сенсі, що "гаряча фаза" війни української нації за незалежність може продовжуватися ще багато місяців, але може й припинитися раптово.
Напевно станом на завершення 2025 року йдеться не про капітуляцію України, але, на жаль, і не про перемогу. Усе десь посередині.
