Чому послаблення НАТО створює нові ризики для Києва, але не зупиняє постачання зброї

Попри те, що період невизначеності у питанні "закінчення війни" триває, упродовж осені та початку зими відбулися вагомі геополітичні зміни, які значно розхитали й ситуацію навколо російсько-української війни. У тому сенсі, що "гаряча фаза" війни української нації за незалежність може продовжуватися ще багато місяців, але може й припинитися раптово.

Напевно станом на завершення 2025 року йдеться не про капітуляцію України, але, на жаль, і не про перемогу. Усе десь посередині.

Читай повний матеріал з підпискою LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net