Решение ЕСПЧ от 9 июля закрывает для России юридические пути легализации ее войны и возможность уклониться от выплат компенсаций

9 июля Евросуд по правам человека (ЕСПЧ) объявил фундаментальное решение относительно российской агрессии. Путь в этом межгосударственном деле был долгим, начинала его Украина еще в 2014 году, далее хронология изменилась географией, когда сам суд решил рассматривать отдельно оккупацию Крыма и вторжение россиян на востоке.

Спецификой "восточного дела" стало присоединение к нему Нидерландов, в измерении сбитого россиянами боинга, благодаря чему, и учитывая, что украинские медиа в качестве первоисточников о событиях в собственной стране используют, в лучшем случае, ведущие европейские медиа, оно и описывается сейчас как "дело о боинге". Хотя новое решение – это не только о боинге", и не только об "изоляции". Но и о Буче.

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