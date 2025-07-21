Міжнародна броня України: Євросуд збив на зльоті "юридичну спецоперацію" Кремля
9 липня Євросуд з прав людини (ЄСПЛ) оголосив фундаментальне рішення щодо російської агресії. Шлях у цій міждержавній справі був довгим, починала її Україна ще у 2014 році, далі хронологія змінилася географією, коли сам суд вирішив розглядати окремо окупацію Криму та вторгнення росіян на сході.
Специфікою "східної справи" стало приєднання до неї Нідерландів, у вимірі збитого росіянами боїнга, завдяки чому, та зважаючи, що українські медіа як першоджерела подій у власній країні використовують, у кращому випадку, провідні європейські медіа, вона й описується наразі як "справа про боїнг". Хоча нове рішення – це не тільки про боїнг і не лише про "ізоляцію". Але й про Бучу.
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