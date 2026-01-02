Колонка публікується в рамках циклу "Світ у 2026 році" – спільного проєкту Project Syndicate та LIGA.net

ТОКІО – З часів війни у В'єтнамі безпека в Азії не здавалася такою крихкою. На той час, коли Сполучені Штати вивели війська з Індокитаю після десятирічних бойових дій, загинуло приблизно один-три мільйони в'єтнамських і понад 58 000 американських солдатів, внутрішня політика США була розвалена, роки стагфляції тільки починалися, і багато спостерігачів у всьому світі вважали, що Радянський Союз перемагає у холодній війні. По всій Азії відмова Америки від своїх південнов'єтнамських союзників, здавалося, віщувала похмуре майбутнє економічної та політичної нестабільності.

Сьогодні, через 10 років після того, як президент Барак Обама оголосив про "розворот" до Азії, прихильність Америки до регіону є такою ж слабкою, як і в 1975 році.

Відкривай цей матеріал із LIGA PRO — лови святкову пропозицію Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net