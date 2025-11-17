Масштабное антикоррупционное расследование НАБУ в сфере энергетики спровоцировало огромный коррупционно-политический скандал. Люди, которые помнят различные события нашей современной политической истории, начали вспоминать, что и раньше именно в ноябре у нас происходили кризисы (в России подобную репутацию имеет август).

Действительно ли это так или просто кажется? Чтобы ответить на этот вопрос, просто напомню некоторые политические события, которые произошли в Украине (или вокруг Украины) именно в ноябре за последние 25 лет.

28 ноября 2000 года: председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз обнародовал "пленки Мельниченко" – аудиозаписи из кабинета президента Леонида Кучмы, что стало толчком к началу массовых антипрезидентских акций протеста.

21 ноября 2002 года: отправлен в отставку премьер-министр Украины Анатолий Кинах. Главой правительства назначен тогдашний глава Донецкой ОГА Виктор Янукович. Само по себе это не было кризисным событием, но оно стало предпосылкой дальнейших конфликтных и даже кризисных тенденций.

22 ноября 2004 года: начало Оранжевой революции, во всей Украине начались митинги протеста против фальсификации результатов президентских выборов.

28 ноября 2004 года: Северодонецкий съезд депутатов всех уровней от Партии регионов (в противовес Оранжевой революции). Первая вялая и неудачная попытка сепаратистского мятежа со стороны пророссийских сил в Украине.

16 ноября 2010 года: начало массовых митингов и протестов предпринимателей против принятия нового Налогового кодекса, которые получили название "Налоговый майдан". Протесты продолжались до начала декабря.

5 ноября 2012 года: в этот день состоялся один из крупнейших (за период президентства Януковича на тот момент) митингов оппозиционных партий у здания Центральной избирательной комиссии в Киеве. Протестующие требовали признать победу оппозиционных кандидатов в 13 "проблемных" округах. Митинги продолжались несколько дней. Президент Янукович даже исчез более чем на неделю неизвестно куда. Однако полномасштабного политического кризиса тогда не произошло.

Конец ноября 2013 года: отказ Президента Януковича и правительства Азарова подписывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Начало Евромайданов по всей Украине. Ночь на 30 ноября — силовой разгон Евромайдана в Киеве, что стало толчком к началу Революции достоинства.

Ноябрь 2016 года: целая череда конфликтных событий. 9 ноября Президент Украины Пётр Порошенко уволил Михаила Саакашвили с должности главы Одесской областной государственной администрации. После этого Саакашвили создал собственную политическую партию в Украине и перешел в оппозицию к президенту Порошенко. 15 ноября в Киеве состоялось несколько массовых протестных акций (по оценкам правоохранителей, в них приняли участие около шести тысяч человек) — возле Нацбанка, Кабмина, Верховной Рады Украины. Даже Крещатик перекрывали. Беглый нардеп Онищенко заявил, что передал спецслужбам США аудиозаписи с "коррупционным" компроматом на Президента Украины Порошенко.

Что также интересно и символично — в ноябре 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло первые три уголовных производства по фактам незаконного обогащения на основании анализа электронных деклараций в отношении двух народных депутатов и судьи.

Политического кризиса тогда не было, но протестно-бурный темперамент ноября проявился ощутимо.

5 ноября 2017 года Международный консорциум журналистских расследований опубликовал материалы "Paradise Papers" о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминались 120 политиков, в том числе премьер-министр Канады, президент Украины Порошенко, члены администрации Дональда Трампа и многие другие. Политического кризиса в Украине в связи с этим не возникло, но информационно-политический скандал был довольно громким.

19 ноября 2018 года: всеукраинская акция протеста "евробляхеров" против принятого закона по ввозу и растаможиванию автомобилей, в которой участвовали около 5 000 человек в 23 населенных пунктах 14 областей.

25 ноября 2018 года: инцидент в Керченском проливе — в Азовском море после прохождения через пролив в международных водах украинские военные корабли были обстреляны и захвачены спецназом РФ у Крымского моста; 24 члена экипажей взяты в плен, трое моряков ранены. На срочном заседании СНБО президент Пётр Порошенко одобрил предложение о введении военного положения сроком на 30 суток в 10 приграничных с Россией и приморских областях. На следующий день Верховная Рада поддержала соответствующий закон.

17 ноября 2021 года — Bellingcat и The Insider опубликовали первую часть собственного расследования о Вагнергейте. Сам скандал, получивший название "Вагнергейт", начался ещё в 2020 году, но упомянутое расследование дало новый импульс конфликтной ситуации.

Ноябрь 2023 года — публичный всплеск напряжения в отношениях между Президентом Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Залужным, который позже (в феврале 2024 года) завершился отставкой Залужного.

Ноябрь 2024 года — политическое землетрясение для всего мира — вторая победа Трампа на президентских выборах в США.

10 ноября 2025 года — обнародование первых результатов расследования НАБУ о коррупции в энергетической сфере. Начало большого коррупционно-политического скандала вокруг этой темы.

Конечно, политические кризисные события в Украине происходили не только в ноябре. И не каждый ноябрь был у нас кризисным или конфликтным. Но по концентрации таких событий (особенно во внутриполитическом измерении) ноябрь является безусловным лидером.

А если смотреть в сезонном измерении, то потенциально кризисный (как минимум конфликтно-проблемный) период для политических процессов в Украине — это осень-зима, с сентября по февраль. Самый спокойный в политическом смысле период для Украины, хотя и относительно, — лето. Объясняется это очень просто — это период отпусков, каникул, отдыха. Попытки организовывать "майданы" были и в этот период, но без особого успеха.

Погодные условия поздней осени и зимы должны бы мешать массовым протестам. Однако у нас всё наоборот. Один западный журналист во время Революции достоинства спрашивал меня с удивлением: почему украинцы протестуют тогда, когда холодно и на улице очень некомфортно, а не летом или весной, когда тепло и солнечно? На самом деле, простого и рационального ответа на этот вопрос не существует.

Что касается того, что две украинские революции (Оранжевая революция и Революция достоинства) начинались в ноябре, — это определенное совпадение обстоятельств. А дальше уже сформировалось соответствующее общественное восприятие, определенная политическая традиция больших и малых майданов, даже с попытками копировать формат Майданов, в том числе с привязкой к сакральным датам.

Тем не менее, определённая кризисная мистичность ноября в Украине, пожалуй, существует. Да и в целом в нашем политическом процессе всегда присутствует элемент загадочности и иррациональности.

