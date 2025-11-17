Масштабне антикорупційне розслідування НАБУ щодо корупції у сфері енергетики спровокувало величезний корупційно-політичний скандал. Люди, які пам’ятають різноманітні події нашої сучасної політичної історії, почали згадувати, що у нас і раніше саме в листопаді траплялися кризи (в Росії подібну репутацію має серпень).

Чи дійсно це так або просто здається? Для відповіді на це запитання просто нагадаю деякі політичні події, які трапилися в Україні (або навколо України) саме в листопаді за останні 25 років.

28 листопада 2000 року: голова Верховної Ради України Олександр Мороз оприлюднив "плівки Мельниченка" – аудіозаписи з кабінету президента Леоніда Кучми, що стало поштовхом для початку масових антипрезидентських акцій протесту.

21 листопада 2002 року: відправлений у відставку прем'єр-міністр України Анатолій Кінах. Головою уряду призначено тодішнього голову Донецької ОДА Віктора Януковича. Сама по собі це не була кризова подія, але вона стала передумовою подальших конфліктних і навіть кризових тенденцій.

22 листопада 2004 року: початок Помаранчевої революції, у всій Україні почалися мітинги протесту проти фальсифікації результатів президентських виборів.

28 листопада 2004 року: Сєвєродонецький з'їзд депутатів усіх рівнів від Партії регіонів (на противагу Помаранчевій революції). Перша млява і невдала спроба сепаратистського заколоту з боку проросійських сил в Україні.

16 листопада 2010 року: початок масових мітингів та протестів підприємців проти ухвалення нового Податкового кодексу, які отримали назву Податковий майдан. Протести тривали до початку грудня.

5 листопада 2012 року: цього дня відбувся один із найбільших (за час президентства Януковича на той період) мітингів опозиційних партій біля будівлі Центральної виборчої комісії (ЦВК) у Києві. Протестувальники вимагали визнати перемогу опозиційних кандидатів у 13 "проблемних" округах. Мітинги тривали декілька днів. Президент Янукович навіть зник більш ніж на тиждень невідомо куди. Однак повномасштабної політичної кризи тоді не відбулося.

Кінець листопада 2013 року: відмова президента Януковича й уряду Азарова від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Початок Євромайданів у всій Україні. Ніч проти 30 листопада – силовий розгін Євромайдану в Києві, що стало поштовхом для початку Революції гідності.

Листопад 2016 року: ціла низка конфліктних подій. 9 листопада президент України Петро Порошенко звільнив Михайла Саакашвілі з посади голови Одеської обласної державної адміністрації. Після цього Саакашвілі створив власну політичну партію в Україні та перейшов в опозицію до президента Порошенка. 15 листопада в Києві відбулось декілька масових акцій протестів (за оцінками правоохоронців, у них взяли участь приблизно 6000 осіб) – біля Нацбанку, Кабміну, Верховної Ради України. Навіть Хрещатик перекривали. Втікач-нардеп Онищенко заявив, що передав аудіозаписи з "корупційним" компроматом на президента України Порошенка спецслужбам США.

Що також цікаво і символічно: в листопаді 2016 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило три перші кримінальні справи за фактами незаконного збагачення на підставі аналізу електронних декларацій щодо двох народних депутатів України та судді.

Політичної кризи тоді не було, але протестно-бурхливий темперамент листопада проявився відчутно.

5 листопада 2017 року: Міжнародний консорціум журналістських розслідувань опублікував матеріали під назвою Paradise Papers про діяльність офшорних компаній у світі, в яких згадувались 120 політиків, зокрема прем'єр Канади, президент України Порошенко, члени адміністрації Дональда Трампа й багато інших. Політичної кризи в Україні у зв’язку з цим не виникло, але інформаційно-політичний скандал був доволі гучним.

19 листопада 2018 року: Всеукраїнська акція протесту "євробляхерів" проти ухваленого закону щодо ввезення і розмитнення іномарок в Україну, в якій брали участь близько 5000 осіб у 23 населених пунктах 14 областей.

25 листопада 2018 року: інцидент у Керченській протоці – в Азовському морі після проходу через Керченську протоку в міжнародних водах в ході прямого зіткнення зі спецзагоном РФ біля Керченського мосту були обстріляні й захоплені три кораблі ВМС України, які йшли з Одеси до Маріуполя; 24 членів екіпажів було взято у полон, водночас поранено трьох українських моряків. На терміновому засіданні РНБО президент Петро Порошенко схвалив пропозицію ввести воєнний стан в Україні терміном на 30 діб у десяти прикордонних з Росією, а також приморських областях. Наступного дня Верховна Рада підтримала відповідний закон.

17 листопада 2021 року: Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину власного розслідування про Вагнергейт. Сам скандал, який отримав назву Вагнергейт, розпочався ще у 2020 році, але згадане розслідування надало новий поштовх цій конфліктній ситуації.

Листопад 2023 року: публічний сплеск напруги у взаєминах між президентом Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Залужним, яка пізніше (у лютому 2024 року) завершилась відставкою Залужного.

Листопад 2024 року: політичний землетрус для всього світу – друга перемога Трампа на президентських виборах в США.

10 листопада 2025 року: оприлюднення перших результатів розслідування НАБУ про корупцію у сфері енергетики. Початок великого корупційно-політичного скандалу навколо цієї теми.

Звісно, політичні кризові події в Україні відбувалися не лише в листопаді. І не кожен листопад був у нас кризовим або конфліктним. Але за концентрацію таких подій (особливо у внутрішньополітичному вимірі) листопад є безперечним лідером.

А якщо дивитися в сезонному вимірі, то потенційно кризовий (як мінімум конфліктно-проблемний) період для політичних процесів в Україні – це осінь-зима, з вересня до лютого. Найбільш спокійний в політичному сенсі період для України, хоча і відносно, – літо. Пояснюється це дуже просто – це період відпусток, канікул, відпочинку. Спроби організувати "майдани" були й в цей період, але без особливого успіху.

Погодні умови пізньої осені та зими мають заважати масовим протестам. Однак у нас все навпаки. Один західний журналіст під час Революції гідності запитував мене зі здивуванням: чому українці протестують тоді, коли холодно і на вулиці дуже некомфортно, а не влітку чи навесні, коли тепло і сонячно? Насправді простої та раціональної відповіді на це питання не існує.

Щодо того, що дві українські революції (Помаранчева революція і Революція гідності) починалися в листопаді, це певний збіг обставин. А далі вже сформувалося відповідне суспільне сприйняття, певна політична традиція великих і малих майданів, навіть з намаганням копіювати формат майданів, зокрема з прив’язкою до сакральних дат.

А проте, певна кризова містика листопада в Україні, мабуть, існує. Та й загалом у нашому політичному процесі завжди присутній певний елемент загадковості та ірраціональності.

