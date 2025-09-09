Молчанова VS НАБУ: как расследовать дело, которого нет
Рано утром 6 сентября детективы НАБУ вручили уведомление о подозрении основательнице девелоперской компании Stolitsa Group Владиславе Молчановой. Сумма залога определена в размере 302 млн грн, несмотря на то, что стоимость спорного земельного участка, фигурирующего в деле, составляет всего около 20 млн.
Это решение вызвало резонанс, ведь речь идет о бизнесвумен, которая десятилетиями строила бизнес в столице и играет значительную роль на девелоперском рынке как его участник и как эксперт.
Сама Молчанова назвала рейд "заказной спецоперацией" и намерена отстаивать в суде свою деловую репутацию.
Старый конфликт заиграл новыми красками
История уходит корнями в конфликт вокруг киевского рынка "Столичный", который долгие годы связывал Молчанову и бывшего народного "депутата-регионала" Юрия Иванющенко.
