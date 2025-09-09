Молчанова VS НАБУ: як розслідувати справу, якої немає
Рано-вранці 6 вересня детективи НАБУ вручили повідомлення про підозру засновниці девелоперської компанії Stolitsa Group Владиславі Молчановій. Сума застави визначена у розмірі 302 млн грн, попри те, що вартість спірної земельної ділянки, яка фігурує у справі, становить всього близько 20 млн.
Це рішення викликало резонанс, адже йдеться про бізнесвумен, яка десятиліттями будувала бізнес у столиці та відіграє значну роль на девелоперському ринку і як його учасник, і як експерт.
Сама Молчанова назвала рейд "замовною спецоперацією" і має намір відстояти в суді свою ділову репутацію.
Старий конфлікт заграв новими фарбами
Історія сягає корінням конфлікту навколо київського ринку "Столичний", який довгі роки пов'язував Молчанову і колишнього народного "депутата-регіонала" Юрія Іванющенка.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)