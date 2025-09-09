НАБУ надано великий кредит довіри. Хочеться, щоб вони гідно використовували його, щоб до ініційованих ними проваджень не було питань

Рано-вранці 6 вересня детективи НАБУ вручили повідомлення про підозру засновниці девелоперської компанії Stolitsa Group Владиславі Молчановій. Сума застави визначена у розмірі 302 млн грн, попри те, що вартість спірної земельної ділянки, яка фігурує у справі, становить всього близько 20 млн.

Це рішення викликало резонанс, адже йдеться про бізнесвумен, яка десятиліттями будувала бізнес у столиці та відіграє значну роль на девелоперському ринку і як його учасник, і як експерт.

Сама Молчанова назвала рейд "замовною спецоперацією" і має намір відстояти в суді свою ділову репутацію.

Старий конфлікт заграв новими фарбами

Історія сягає корінням конфлікту навколо київського ринку "Столичний", який довгі роки пов'язував Молчанову і колишнього народного "депутата-регіонала" Юрія Іванющенка.

