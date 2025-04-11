Все больше людей, заинтересованных в продолжении войны против Украины, присоединяется к окружению российского диктатора

Экономическая, военная и культурная элиты воюющей России претерпевают трансформации, и их влияние на руководство страны не предвещает скорого завершения боевых действий.

Несмотря на то, что действующие лидеры прокремлевских партий, кажется, саботируют призыв Владимира Путина сделать ветеранов войны "новой российской элитой", ряд происходящих в Кремле процессов ведет к "естественному" изменению верхушки.

Один из таких процессов — перераспределение собственности, которое проходит в несколько этапов и в нескольких направлениях после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Первым стал процесс национализации и перераспределения активов западных компаний, покинувших российский рынок, — эти активы раздавались как вознаграждения лояльным к режиму бизнесменам и группам.

Вторым этапом была национализация компаний оборонно-промышленного комплекса и других стратегических предприятий. Эти компании были российскими, но даже если их владельцы демонстрировали лояльность властям и продавали иностранные активы, они все равно могли быть отобраны, если это считалось выгодным для государства.

Это достигалось просто путем объявления компании "стратегической" и аннулированием приватизации задним числом. Так, например, был национализирован крупнейший производитель свинца в России — "Дальполиметалл".

В некоторых случаях смена собственника осуществляется как месть за очевидную нелояльность. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что государство будет забирать активы у собственников, которые "не могут эффективно управлять имуществом" или "направляют доходы, заработанные в России, на поддержку Вооруженных сил Украины".

Согласно олигарху Владимиру Потанину отобранные активы передаются более лояльным бизнесменам, которые "следуют государственной политике" и демонстрируют поддержку войны. Прокремлевский телеграм-канал "Незыгарь" сообщил в октябре, что промышленные активы стоимостью 1,2 триллиона рублей ($14,1 млрд) были возвращены под контроль государства — то есть, произошла отмена приватизации 1990–2010 годов.

По данным канала, эта собственность принадлежала выехавшим из страны после полномасштабного вторжения или новым богачам, которые покинули Россию давно, разбогатев на приватизации, и которые, как правило, негативно высказываются о текущей политике государства. Активы "будут использованы во благо жителей, лояльных правительству", пишут авторы.

В апреле 2023 года были внесены изменения в законодательство, согласно которым российские бизнесмены, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство, приравниваются к "иностранным инвесторам", что упростило передачу "стратегически важных" компаний под государственное управление.

Одновременно происходит консолидация промышленных мегахолдингов под контролем ближайших соратников Путина, среди которых вице-премьер Дмитрий Патрушев, сын одного из старых друзей Путина со времен КГБ.

Результатом стало обновление делового окружения режима. Пострадавшие от санкций и внутренне стремившиеся к демократизации и восстановлению отношений с Западом быстро теряют влияние. Их заменяют лоялисты, получившие выгоду от войны и заинтересованные в ее продолжении.

Изменения происходят и в офицерском корпусе российской армии, все более жестоко подавляющем инакомыслие. Солдаты, которые жалуются, что фронт стал центром организованной преступности — с наркоторговлей, мародерством и воровством оборудования, — переводятся в штурмовые подразделения и отправляются на верную смерть. Такое "наказание" стало привычным, утверждают так называемые Z-блогеры.

Главная военная прокуратура запретила рассматривать жалобы на командиров передовой, хотя солдаты и родственники массово сообщают об избиениях, расстрелах, преступных приказах и вымогательствах.

Есть сообщения, что солдат взрывали гранатами, вложенными в бронежилеты, бросали в морозные ямы без пищи и воды, стреляли в упор. Но прокуратура получила приказ прятать эти жалобы.

В результате разоблачителей уничтожают, а садисты и убийцы остаются у власти. Офицерский корпус, который и до войны не отличался нравственностью, все больше заполняется криминальными элементами, а сама война прикрывает их преступную деятельность.

Изменения происходят и в культурной сфере. С начала вторжения власти четко дали понять, что будут карать знаменитостей за "неправильную" позицию. Нежелательных писателей признают "иностранными агентами", экстремистами или "террористами".

Бывший министр культуры Владимир Мединский в феврале стал председателем Союза писателей, превратив его в еще один инструмент построения "вертикали единомыслия". Путин прислал приветствие внеочередному съезду союза, на котором Мединский призвал к объединению всех творческих сил в пророссийском направлении, а остальные участники — к отказу от инакомыслия и "возвращению к положительным чертам СССР".

Кремль, не располагая ресурсами для активизации боевых действий, удовлетворяется текущим уровнем интенсивности войны.

И чем больше вокруг Путина появляется людей, имеющих личный интерес к ее продолжению, тем меньше оснований говорить о готовности Кремля к миру.

Перевод оригинальной публикации сделан с разрешения Center for European Policy Analysis (CEPA)

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