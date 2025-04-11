Дедалі більше людей, зацікавлених у продовженні війни проти України, приєднується до оточення російського диктатора

Економічна, військова та культурна еліти воюючої Росії зазнають трансформації, і їхній вплив на керівництво країни не віщує швидкого завершення бойових дій.

Попри те, що чинні лідери прокремлівських партій, здається, саботують заклик Володимира Путіна зробити ветеранів війни "новою російською елітою", низка процесів, що відбуваються у Кремлі, веде до "природної" зміни верхівки.

Один із таких процесів — це перерозподіл власності, який проходить у кілька етапів і напрямків після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Першим став процес націоналізації та перерозподілу активів західних компаній, які залишили російський ринок, — ці активи роздавалися у вигляді винагороди лояльним до режиму бізнесменам і групам.

Другим етапом була націоналізація компаній оборонно-промислового комплексу та інших "стратегічних" підприємств. Ці компанії були російськими, але навіть якщо їхні власники демонстрували лояльність владі та продавали іноземні активи, вони все одно могли бути відібрані, якщо це вважалося вигідним для держави.

Це досягалося просто шляхом оголошення компанії "стратегічною" та анулюванням приватизації заднім числом. Так, наприклад, було націоналізовано найбільшого виробника свинцю в Росії — "Дальполиметалл".

У деяких випадках зміна власності здійснюється як помста за очевидну нелояльність. Заступник міністра фінансів РФ Олексій Моїсеєв заявив, що держава забиратиме активи у власників, які "не можуть ефективно керувати майном" або "спрямовують доходи, зароблені в Росії, на підтримку Збройних сил України".

Згідно з олігархом Володимиром Потаніним відібрані активи передаються більш лояльним бізнесменам, які "слідують державній політиці" та демонструють підтримку війни. Прокремлівський телеграм-канал "Незыгарь" повідомив у жовтні, що промислові активи вартістю 1,2 трильйона рублів ($14,1 млрд) були повернуті під контроль держави — тобто відбулося скасування приватизації 1990–2010 років.

За словами каналу, ця власність належала тим, хто виїхав з країни після повномасштабного вторгнення, або новим багатіям, які залишили Росію давно, розбагатівши на приватизації, і які, як правило, негативно висловлюються про поточну політику держави. Активи "будуть використані на благо жителів, лояльних до уряду", пишуть автори.

У квітні 2023 року було внесено зміни до законодавства, згідно з якими російські бізнесмени, що мають іноземне громадянство або посвідку на проживання, прирівнюються до "іноземних інвесторів", що спростило передання "стратегічно важливих" компаній під державне управління.

Одночасно відбувається консолідація промислових мегахолдингів під контролем найближчих соратників Путіна, серед яких — віцепрем’єр Дмитро Патрушев, син одного з найдавніших друзів Путіна з часів КДБ.

Результатом стало оновлення ділового оточення режиму. Ті, хто постраждав від санкцій і внутрішньо прагнув до демократизації та відновлення відносин із Заходом, швидко втрачають вплив. Їх замінюють лоялісти, які отримали вигоду від війни й зацікавлені у її продовженні.

Зміни відбуваються і в офіцерському корпусі російської армії, який дедалі жорстокіше придушує інакодумство. Солдати, які скаржаться, що фронт став осередком організованої злочинності — з наркоторгівлею, мародерством та крадіжками обладнання, — переводяться до штурмових підрозділів і відправляються на вірну смерть. Таке "покарання" стало звичним, стверджують так звані Z-блогери.

Головна військова прокуратура заборонила розглядати скарги на командирів передової, хоча солдати й родичі масово повідомляють про побиття, розстріли, злочинні накази та вимагання.

Є повідомлення, що солдатів підривали гранатами, вкладеними в бронежилети, кидали до морозних ям без їжі й води, стріляли впритул. Але прокуратура отримала наказ ховати ці скарги.

У результаті — викривачів знищують, а садисти та вбивці залишаються при владі. Офіцерський корпус, який і до війни не вирізнявся моральністю, дедалі більше заповнюється кримінальними елементами, а сама війна прикриває їхню злочинну діяльність.

Зміни відбуваються і в культурній сфері. Від початку вторгнення влада чітко дала зрозуміти, що каратиме знаменитостей за "неправильну" позицію. Небажаних письменників визнають "іноземними агентами", екстремістами або "терористами".

Колишній міністр культури Володимир Мєдінський у лютому став головою Спілки письменників, перетворивши її на ще один інструмент побудови "вертикалі однодумності". Путін надіслав вітання позачерговому з’їзду спілки, на якому Мєдінський закликав до об’єднання всіх творчих сил у проросійському напрямі, а інші учасники — до відмови від інакодумства і "повернення до позитивних рис СРСР".

Кремль, не маючи ресурсів для активізації бойових дій, задовольняється поточним рівнем інтенсивності війни.

І що більше навколо Путіна з’являється людей, які мають особисту зацікавленість у її продовженні, то менше підстав говорити про готовність Кремля до миру.

Переклад оригінальної публікації зроблено з відома та дозволу Center for European Policy Analysis (CEPA)

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