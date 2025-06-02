Всё-таки тень прежних империй — Российской и СССР — до сих пор присутствует рядом с РФ, плюс вбуханные в пропаганду и подкуп миллиарды долларов

План победы из трёх пунктов.

Победа в войне наступит тогда, когда мы наконец заставим РФ отказаться от своих планов по уничтожению Украины. Отказ от этих планов произойдёт, когда РФ, её союзники и партнёры утратят веру в возможность реализовать этот замысел. Вера в победу РФ исчезнет после серии военных поражений и ощутимого сокращения ресурсов для ведения войны.

Это, в целом, всё, что нам нужно в ближайшее время осознати и донести до друзей. Вряд ли будет другой сценарий.

Я не раз писал, что сила РФ — не столько в размерах, жестокости или оружии. Сила РФ — прежде всего в вере.

В вере в собственное могущество, которое, несмотря на ряд военных поражений, всё ещё существует (вера, а не могущество). Обратите внимание на их настроение: "ну когда же мы начнём воевать по-настоящему!", "долой тех, кто мешает ударить по хохлам как следует!" и так далее.

Но реальность совсем иная — РФ при всех своих финансах едва может отвоёвывать у Украины несколько посадок на Донбассе.

Ну и весь мир. Всё-таки тень прежних империй — Российской и СССР — до сих пор присутствует рядом с РФ, плюс вбуханные в пропаганду и подкуп миллиарды долларов по всему миру делают своё дело. И мир всё ещё верит, что мы проиграем, а РФ победит.

Читайте также Перл-Харбор для России

Хотя для этого нет никаких объективных предпосылок. РФ проиграла нам войну на морском театре. На суше у неё нет никаких возможностей проводить успешные операции выше тактического уровня. Спецслужбы, несмотря на колоссальное число людей, работающих на ФСБ и ГРУ, не показывают убедительных результатов.

Быть сильнее и умелее россиян — этого мало. Главное — убедить их и мир в том, что мы сильнее и умелее. Именно за это будет вестись борьба в будущем.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net