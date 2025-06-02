Все-таки тінь попередніх імперій – Російської та СРСР – все ще присутня коло РФ, плюс – влиті в пропаганду і підкуп мільярди доларів

План перемоги з трьох пунктів.

Перемога у війні наступить тоді, коли ми врешті змусимо РФ відмовитися від своїх планів зі знищення України. Відмова від цих планів відбудеться тоді, коли РФ і її союзники та партнери втратять віру в можливість реалізувати цей задум. Віра в перемогу РФ зникне після серії воєнних поразок та відчутного зменшення ресурсів для війни.

Це загалом все, що треба найближчим часом усвідомити нам і донести до друзів. Іншого сценарію навряд чи буде.

Писав неодноразово, що РФ сильна не стільки своїм розміром, жорстокістю чи зброєю. РФ насамперед сильна вірою.

Вірою у власну могутність, яка, попри низку воєнних поразок, все ще є (віра, не могутність). Зверніть увагу, який у них настрій – "так коли ми вже будемо воювати по-справжньому!", "геть ворогів, які не дають вдарити по х-хлам як слід!" тощо.

Але реальність зовсім інша — РФ за всіх фінансів ледве може забирати в України кілька посадок на Донбасі.

Ну і весь світ. Все-таки тінь попередніх імперій – Російської та СРСР – все ще присутня коло РФ, плюс – влиті в пропаганду і підкуп мільярди доларів у всьому світі роблять свою справу. І світ все ще вірить, що ми програємо, а РФ виграє.

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Хоча жодних для цього об’єктивних передумов немає. РФ програла нам війну на морському театрі. На суші РФ не має жодної можливості робити успішні операції більш ніж тактичного рівня. Спецслужби, попри колосальну кількість людей, які працюють на ФСБ і ГРУ, не показують переконливих результатів.

Мало бути сильнішими та вправнішими за росіян. Тут головне — переконати їх та світ, що ми сильніші та вправніші. І за це точитиметься боротьба у майбутньому.

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