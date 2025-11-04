Нельзя ждать, пока "коалиция желающих" станет "коалицией решительных". Это усилило бы переговорную позицию Украины

В этой войне нужны новые решения, которые не позволили бы ей затягиваться на годы. Очевидно, необходимо лишить агрессора иллюзий о возможности дальнейших захватов территории Украины без катастрофических для него последствий.

Если Украина вместе с США и другими партнерами хотят усилить переговорную позицию, необходимо применять дополнительные рычаги и аргументы. Одним из них могло бы стать привлечение частных военных компаний (ЧВК), прежде всего — американских и британских.

Почему дискуссия об этом фактически прекратилась? Почему проект Закона Украины о международных оборонных компаниях лежит "мертвым грузом"?

Почему нет анализа применения подобных возможностей в текущий момент войны и предложений Кабинету Министров именно в этой сфере? Судя по свежим "зимним инициативам", деньги же появились.

Мы понимаем, что использование ЧВК — не о прямом вовлечении в боевые действия, понимаем, что здесь нужно четко все определить в нормативно-правовой базе и что это прежде всего бизнес.

Но вряд ли найдется обоснованное возражение тому, что быстрое создание надлежащих фортификационных сооружений, логистическая поддержка, охрана объектов, в том числе месторождений полезных ископаемых (как там бизнес-сделки с США?), могли бы уменьшить нагрузку на Силы обороны Украины и к тому же дать четкий сигнал российским захватчикам о присутствии дополнительных интересов в Украине тех же США или Великобритании.

Да. Это вряд ли сейчас остановит агрессора от продолжения атак на гражданские объекты, в том числе под охраной ЧВК, но, как свидетельствует история, в подобных ситуациях последствия всегда были. Так или иначе.

Чувствуется, что британская, а возможно и американская, сторона именно сейчас может рассмотреть такое предложение.

Пока "желающие" станут "решительными", пройдет много времени, а нам нужна поддержка и новые решения УЖЕ СЕГОДНЯ! Привлечение частных военных компаний могло бы стать одним из таких дополнительных решений.

