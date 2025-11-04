Нам потрібні термінові рішення: залучення західних ПВК – одне з них
У цій війні потрібні нові рішення, які не дозволили б її затягувати на роки. Очевидно, необхідно позбавити агресора ілюзій можливості подальших захоплень території України без катастрофічних для нього наслідків.
Якщо Україна разом зі США й іншими партнерами хочуть підсилити переговорну позицію, необхідно застосовувати додаткові важелі й аргументи. Одним з них могло бути залучення приватник військових компаній (ПВК), насамперед – американських і британських.
Чому дискусія про це фактично припинилася? Чому лежить "мертвим вантажем" проєкт Закону України про міжнародні оборонні компанії?
Чому немає аналізу застосування подібного роду можливостей в поточному моменті війни й пропозицій Кабінету Міністрів саме в цій сфері? Судячи зі свіжих "зимових ініціатив", гроші ж з’явилися.
Ми розуміємо, що використання ПВК – не про пряме залучення до бойових дій, розуміємо, що тут треба чітко все визначити в нормативно-правовій базі й що це насамперед бізнес.
Але навряд чи знайде обґрунтоване заперечення те, що швидке створення належних фортифікаційних споруд, логістична підтримка, охорона об’єктів, зокрема тих самих родовищ корисних копалин (як там бізнес-угоди зі США?), могли б зменшити навантаження на Сили оборони України і до того ж дати чіткий сигнал російським загарбникам про присутність додаткових інтересів в Україні тих самих США чи Великої Британії.
Так. Це навряд чи зараз зупинить агресора від продовження атак на цивільні об’єкти, в тому числі під охороною ПВК, але, як свідчить історія, в подібних ситуаціях наслідки завжди були. Так чи інакше.
Відчувається, що британська, а можливо й американська, сторона саме зараз може розглянути таку пропозицію.
Поки "охочі" стануть "рішучими" пройде багато часу, а нам потрібна підтримка та нові рішення ВЖЕ ЗАРАЗ! Залучення приватних військових кампанії – могло б бути одним з таких додаткових рішень.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)