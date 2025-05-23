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Независимо от того, как закончится война России против Украины, она уже создала для российского общества большую проблему – новых ветеранов войны. Читатели постарше, может быть, помнят войну СССР в Афганистане, я ее хорошо помню. В это время появился термин "афганец", то есть ветеран афганской войны.

В течение десяти лет через афганскую кампанию прошли 620 000 мужчин, и они оказали значительное влияние на общество. Власти этого, конечно, не признавали, об этом не говорили и не писали много, но значительная часть ветеранов стали опасны для окружающих.