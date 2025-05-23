Колонка спочатку була опублікована на ERR.ee, переклад та публікація з відома та дозволу видання

Незалежно від того, як закінчиться війна Росії проти України, вона вже створила для російського суспільства велику проблему – військових ветеранів. Старші читачі, можливо, пам’ятають війну СРСР в Афганістані, я її добре пам’ятаю. Саме тоді з’явився термін "афганець", тобто ветеран афганської війни.

Протягом десяти років через афганську кампанію пройшло 620 000 чоловіків, і вони мали значний вплив на суспільство. Влада цього, звісно, не визнавала, про це не говорили й не писали багато, але велика частина ветеранів стала небезпечною для суспільства.