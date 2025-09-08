Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции

Удары по Украине и, в частности, по ее столице давно превратились в рутину. Ими никого не удивишь и не шокируешь. Да, новые разрушения, да, новые смерти. Не первые, не последние. На четвертом году войны даже близкие и родственники не всякий раз обзванивают своих киевлян, чтобы узнать, как они пережили очередную атаку. Адреса домов, где погибли люди, становятся быстро известными. Пронесло в этот раз – вот и хорошо. До следующего налета, который, все знают, обязательно последует.

Однако то, что произошло в ночь на 7 сентября, отличается на фоне привычных будней тремя моментами.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net