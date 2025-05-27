Всем нам нужно осознать, что никто в мире больше не имеет права нам хамить и угрожать

За последние три дня Россия выпустила по нам 995 дронов и ракет. И это не считая артиллерии, миномётов, танков и другого огня и свинца, который сыпется на нас по всей длиннющей линии фронта. Давайте откровенно: ни одна страна не выдержала бы такого концентрированного удара. Но не Украина — мы не просто выдержали, а и бьём в ответ.

Без пафоса — мы сильнейшая армия в мире. Да, у нас нет столько оружия, как у некоторых других стран, но только мы способны годами отражать в современной войне атаки трёх стран с ядерным арсеналом. Я имею в виду Россию, Северную Корею и Китай. Одни — частично (как корейцы), другие — непублично (как китайцы) — присутствуют на нашем театре боевых действий.

В рациях россияне называют их словом "союзники". Добавьте сюда ещё одного союзника России — Иран, который близок к созданию ядерного оружия, и можно примерно представить, какая тьма надвигается на нас. Дам 100% — ни одна другая армия мира не выдержала бы в такой войне.

Что касается фактора оружия. Как показывает опыт событий XXI века, оружие, хоть и важный, но не решающий фактор современной войны. Гораздо важнее — люди, держащие это оружие в руках.

Мы видели, как армии бросают оружие и бегут (Афганистан). Мы видели, как страны не решаются его применять, потому что у них нет характера и решимости (европейские страны, которые "героически не провоцируют" российские ракеты и шахеды, залетающие на их территорию).

К тому же война изменилась кардинально: сейчас всё решают дроны, артиллерия и пехота. В свою очередь бронетехника, самолёты и корабли стали обузой — они слишком большие и уязвимые для дронов, и это стало значительной проблемой для их защиты. Поэтому наши морские дроны топят российский Черноморский флот и сбивают российские самолёты, а наши воздушные дроны загоняют их танки в леса и глухие ангары.

На этом фоне полнейшим бредом выглядят заявления молдовского политика Виктории Фуртуне о том, чтобы забрать у Украины Буджак. Если бы она увидела глаза парней, месяцами под шквальным огнём удерживающих посадку длиной в два километра, она бы примерно поняла, что они сделают с теми, кто решит забрать у нас целый регион.

Не шутите с теми, кто каждое утро здоровается со смертью, а вечером засыпает, особо не рассчитывая проснуться. Этим людям ваш политический популизм не заходит совсем.

Все европейские страны вместе не могут собрать на миротворческую миссию в Украину всего-навсего 20 000 солдат! А теперь представьте, сколько бы часов продержалась каждая отдельная страна под такими ударами российской армии.

Да что там европейские страны, если США при столкновении с йеменскими хуситами теряют с авианосца "Гарри Трумэн" несколько самолётов, и после этого заключают позорную сделку — чтобы хуситы не трогали американские суда. Хуситы из Йемена чуть не поражают американский авианосец! Запад не способен воевать — это факт. Единственная реальная военная сила западной цивилизации — это ВСУ.

И напоследок — о достоинстве. Всем нам нужно осознать, что никто в мире больше не имеет права нам хамить и угрожать. На всех уровнях мы должны научиться говорить с кем угодно с позиции собственного достоинства, намекающего на нашу силу. Вы ещё не заметили, но песочные часы перевернулись — началась новая эпоха. Теперь мы — достоинство, гордость и мужество европейского мира. Война продолжается. Будьте сильными и мужественными.

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