Нам усім треба усвідомити, що ніхто у світі більше не має права нам хамити й погрожувати

За минулі три дні Росія випустила по нас 995 дронів і ракет. Це не рахуючи роботу арти, мінометів, танків та іншого вогню і свинцю, що сиплеться на нас по всій довжелезній лінії фронту. Давайте відверто, будь-яка країна не витримала б такого концентрованого удару. Але не Україна, ми не лише витримали, але і насипаємо у відповідь.

Без пафосу, ми – найсильніша армія у світі. Так, у нас немає стільки зброї, як у деяких інших країн, але лише ми здатні роками відбиватись у сучасній війні від трьох країн, що мають ядерний арсенал. Я маю на увазі Росію, Північну Корею та Китай. Одні частково (як корейці), а інші непублічно (як китайці), присутні на нашому театрі бойових дій.

У раціях росіяни називають їх словом "союзники". Додайте, ще одного союзника Росії – Іран, що близький до створення ядерної зброї, і можна приблизно собі уявити, який морок суне на нас. Даю 100% – жодна інша армія світу не протрималася б у такій війні.

Стосовно фактора зброї. Як показує досвід подій ХХІ століття, зброя хоч і важливий, але не вирішальний фактор сучасної війни. Набагато важливішим є люди, які тримають цю зброю.

Ми бачили, як війська кидають зброю і втікають (Афганістан). Ми бачили, як країни не наважуються її застосовувати, бо немає характеру й рішучості (європейські країни, які "героїчно не провокують" російські ракети й шахеди, що залітають на їх територію).

До того ж війна змінилася докорінно, і зараз усе вирішують дрони, арта і піхота. Своєю чергою бронетехніка, літаки й кораблі стали великим тягарем, бо вони надто великі й уразливі для дронів, що стало значною проблемою для їх захисту. Тому наші морські дрони топлять російський Чорноморський флот і збивають російські літаки, а наші повітряні дрони заганяють їх танки в ліси та глухі ангари.

На цьому фоні повною дурістю виглядають заяви молдовської політикині Вікторії Фуртуне забрати в України Буджак. Якби вона бачила очі хлопців, які місяцями під шквалом вогню тримають оборону посадки довжиною у два кілометри, вона б приблизно здогадалася, що вони зроблять з тими, хто вирішить забрати цілий регіон.

Не жартуйте з тими, хто кожного дня вранці вітається зі смертю, а ввечері засинає, не дуже розраховуючи прокинутись. Цим людям ваш політичний популізм не заходить від слова зовсім.

Усі європейські країни разом не здатні зібрати на миротворчу місію в Україну всього-на-всього 20 000 солдатів! А тепер уявіть, скільки б годин протрималась кожна окрема країна під такими ударами російської армії.

Та що там європейські країни, коли США у зіткненні з єменськими хуситами втрачає з авіаносця "Гарі Трумен" декілька літаків, і після цього укладає ганебну угоду, що хусити не чіпатимуть американські судна. Хусити з Ємену ледь не уражають американський авіаносець! Захід не спроможний воювати – це факт. Єдина реальна військова сила західної цивілізації – це ЗСУ.

І наостанок про гідність. Нам усім треба усвідомити, що ніхто у світі більше не має права нам хамити й погрожувати. На всіх рівнях ми маємо навчитися розмовляти з будь-ким з позиції власної гідності, що натякає на нашу силу. Ви ще не помітили, але пісочний годинник перевернувся, почалася нова епоха, тепер ми – гідність, гордість і мужність європейського світу. Війна триває, будьте сильними й мужніми.

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