При всем объективном наборе имеющихся в нашей реальности "песцов", точно не американцам диктовать нам условия завершения войны. США уже не имеют морально-политического авторитета, чтобы диктовать нам условия и говорить: "Украина, сдавайся, а то россияне вас разбомбят".

Вопрос даже не в том, что уровень их поставок и поддержки сократился в разы по сравнению с 2022 годом. И не в том, что нынешняя администрация США сама отказывается от роли лидера западного мира и какой бы то ни было либеральной парадигмы.

У них просто заканчиваются инструменты для навязывания их условий.

