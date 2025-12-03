Думка
"Ну без вас – так без вас": світ прощається з військовим домінуванням США
Іван Киричевський
військовослужбовець 413 полку "Рейд" та експерт з озброєння Defense Express
Попри весь об'єктивний набір наявних у нашій реальності "песців", точно не американцям диктувати нам умови завершення війни. США вже не мають морально-політичного авторитету, щоб диктувати нам умови та казати: "Україно, здавайся, а то росіяни вас розбомблять".
Питання навіть не в тому, що рівень постачання їхньої підтримки скоротився в рази, порівнюючи з 2022 роком. І не в тому, що нинішня адміністрація США сама відмовляється від ролі лідера західного світу і якоїсь ліберальної парадигми.
У них просто закінчуються інструменти для просування своїх умов.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
