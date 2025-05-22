В Украине (как и во многих других местах) время от времени появляются "светлые мысли" в попытках рационализировать поведение главы Белого дома — мол, на самом деле он несет всю эту чушь про войну, Украину и Россию потому, что в его уши вкладывают мысли неправильные люди, а мы просто снова плохо коммуницируем и не доносим до него правду и достоверную информацию. О том, когда началась война, кто в ней виноват, какой плохой Путин. И что если все делать правильно, то Трамп будет говорить другое, а может, даже и действовать по-другому.

Конечно, это фантазия, призванная рационализировать тот факт, что Трампу абсолютно плевать, почему началась война, кто ее начал и сколько людей погибает тут или там. Потому что в его окружении примерно все знают, когда началась война, знают, кто такой Путин, и даже не раз публично это говорили. Более того — называют Путина преступником. Это ровным счетом ни на что не влияет.

Читайте также Как выглядит новая модель отношений США и России

В окружении Трампа все прекрасно понимают. А Трампу ничего понимать не нужно — он и так "все знает". В вопросе России он носитель всех возможных клише, которые десятилетиями существовали у части американских элит. А его откровенное восхищение Путиным и определило то, что он хотел сделать из США — союзника Украины — враждебной нейтральной стороной переговоров. Собственно, поэтому он и рассказывал про "Зеленского-диктатора", и устроил трэш в Белом доме, и пытался давить на Украину всеми доступными средствами, и старался вывести Европу за скобки участия в переговорах.

Я сейчас не о его риторике, а о действиях. Риторика Трампа по умолчанию не имеет значения. Потому что вся его риторика — это буллшит. Ни одно слово не стоит ничего.

Так вот. Единственное, что удерживает Трампа от слияния с Путиным в экстазе, — это объективная реальность. Например, что Путин не собирается брататься с США против Китая. Завершать войну он тоже не собирается, пока может ее продолжать. Потому что выход из войны — это колоссальные риски для его системы и для него лично. Начать войну было невероятным риском, а завершить — еще большим. А эти чертовы украинцы почему-то просто не хотят умирать.

В отношениях с Путиным Трамп выглядит слабым. Его неуклюжая попытка продавить Зеленского помогла Украине подключить к процессу взаимодействия с Трампом европейских лидеров. А его окружение и республиканцы смотрят на неодобрение слабой позиции по отношению к России даже среди своих избирателей и начинают очень мягко, но демонстрировать это Трампу.

Читайте также За кулисами телефонного разговора – чего хотят Путин и Трамп

Собственно, это и есть единственный путь к его "сердцу" — осторожно демонстрировать, что его позиция по Путину жалкая, а сам Путин его динамит и отправил во френдзону. Как метко написал один из иностранных обозревателей, у Трампа есть три модели дальнейшего поведения: удвоить усилия, чтобы завоевать возлюбленного; забить на все; обидеться и мстить объекту влечения. Возможно, он пройдет через все три. А дипломатические усилия Украины и Европы, адекватных республиканцев и его окружения этому поспособствуют. Главное — чтобы хотя бы не мешал.

А рассказывать ему, что Путин убивает детей и женщин, что Россия — агрессор, что он должен подумать о репутации США и все такое прочее — бессмысленно. Ему все равно.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net