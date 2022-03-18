UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обвал в пропасть. Россия вновь возвращается в свое естественное состояние: агрессора

Цей матеріал також доступний українською
Обвал в пропасть. Россия вновь возвращается в свое естественное состояние: агрессора

обозреватель Радио Свобода
18.03.2022, 21:54

Что впереди у России последующих годов после нынешнего путинского "великого перелома"

Залитые солнцем под голубым весенним небом улицы Москвы, наполненные прохожими и машинами, производят идиллическое впечатление живого и радостного города.

Куда мрачнее крупный план: вагоны метро в час пик, набитые пассажирами, чьи лица в безмасочном режиме в большинстве явно безрадостны и сосредоточены на своих думах. Весьма нервными кажутся и лица, выстроившиеся на улице в длинный хвост у дверей офиса Турецких авиалиний, одной из немногих компаний, связывающих Россию с миром.

Начало обвала охватывает постепенно все сферы: пустеют полки магазинов, взлетают цены.

Теперь в очереди есть возможность обсудить новую стоимость гречневой крупы, отсутствие сахара и гигиенических прокладок или нормы отпуска товаров в одни руки. Правда, схлынули очереди в Сбербанке: все возможное в долларах и евро вкладчики уже вынесли в первую неделю катастрофы, до введения ограничений по выдаче валюты.

Закрываются сети общепита, двери Макдональдса заперты, в окнах первых этажей все больше предложений аренды, потоком идут увольнения в коммерческих фирмах, кому нужна логистика поставок из "враждебной" Европы.

Автоваз с 16 марта повысил цены на автомобили Lada, при этом начал перевод сотрудников в пока еще оплачиваемые отпуска. Аналогичное происходит и на автозаводе Renault. Цены на авто выросли в полтора-два раза.

Сбоят государственные системы: таможня не дает вывозить заказанные из-за рубежа товары и ввозить новые. Зато растет предложение найма освобождающихся квартир… Сотрудница госучреждения, принимая документы, на вопрос, почему их будут обрабатывать долго, без стеснения отвечает: "Война!".

Отголоски этих разговоров об ужасе в Украине ты слышишь, с безнадежными вздохами: "Такое время…". В офисных очередях голоса посетителей забивают телеведущие, бубнящие с экрана сводки: новости "спецоперации на Донбассе" перемешаны с обличениями украинского нацизма, заняты этим одни и те же озверевшие персонажи пропаганды. Ведущие говорят об обстрелах только Донецка и террористических организаций "ЛДНР". А вот Киева и Харькова – нет, перечисляют потери "националистов", не сообщая о своих, надеясь на блокировки и запрет независимой прессы.

Новая газета исчезла из московских киосков. Дикторы не во всем лгут: они пафосно объявляют с экрана о новых и новых санкциях Запада, об уходе России из Совета Европы, что, конечно, надо одобрять и поддерживать…

Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ищет "пятую колонну". Президент РФ Владимир Путин вновь в гитлеровских терминах обличает "национал-предателей", которые "с Западом ментально". Их президент предлагает "выплюнуть как муху, залетевшую в рот".

От сотрудников госучреждений фактически требуют присяги на полуZвастике, публичного проявления лояльности режиму, тащат на патриотические митинги…

Выглядит это все как реализация Кремлем лозунга о превращении империалистической войны в гражданскую.

Знала ли история случаи, когда внешне цивилизованная страна одномоментно по решению ее власти проваливалась в политическую и экономическую катастрофу всего за несколько недель? Германию не предлагать: поджог Рейхстага и террор не сопровождались мгновенным развалом экономики. Поначалу даже был рост.

Но вот из памяти детства всплыли телекадры "освобожденного" от империалистов "красными кхмерами" Пномпеня. Новость появилась и исчезла. Через несколько лет в СССР узнали, что победа полпотовцев стоила жизней нескольких миллионов жителей Камбоджи, в основном выселенных в деревни горожан, привела к голоду и абсолютной нищете, и страну от маоистов спасла вьетнамская интервенция...

Революция 1979 года в Иране смела автократический шахский режим и привела к власти исламскую теократию, запустившую такую машину репрессий, какая династии Пехлеви не была доступна. Что вполне актуально: Иран легко вступил в 10-летнюю войну с Ираком, в которой погибли сотни тысяч молодых людей с обеих сторон. Страна так и продолжает 40 лет пребывать в изоляции.

25 октября 1917 года к власти в России пришла партия большевиков. Ленин во главе Совнаркома выпекал декреты один за другим. Самое важное за полгода перечислил экономист Яков Миркин: ваш участок земли конфискуется, как и жилье в городах, продать ваш дом в деревне тоже вскоре будет нельзя; ценности в депозитариях забирает государство, выплата пенсий ограничена; предприятия, банки, издательства, аптеки, магазины национализированы.

Прекращены выплаты по ценным бумагам, аннулированы госзаймы; валюту менять запрещено, ее требуют сдать за две недели; право наследования и дарения упраздняется…

К середине 1918 года голодная Россия погрузилась во тьму.

После террора и гражданской войны страна с относительной экономической нормальностью вернулась на короткий период НЭПа, а потом был "великий перелом" с уничтожением крестьянства как класса...

Что же впереди у России 2022 года после нынешнего путинского "великого перелома"? Террористическая Неокампучия, полузакрытый православный Иран, победобесная большевизация страны? Советская империя, ослабив террор, рухнула под тяжестью своих проблем в 1991 году. Теперь, после 30-летнего периода свобод и их изживания под нажимом все укрепляющейся личной диктатуры Владимира Путина, Россия, начиненная идеологией "победолюбия", вновь возвращается в свое естественное (по мнению многих экспертов) состояние: агрессора, зацикленного на силовом расширении территории, в данном случае – ценой бесчисленных жертв в Украине.

Платой за путинскую экспансию становится катастрофическое падение жизненного уровня российского народа. Экономика страны оказалась под давлением санкций всего цивилизованного мира, только инфляцию предсказывают по итогам года в 60–80%. Диктатуре – при отсутствии протестов телезомбированной массы населения – этот обвал страны в изоляцию, в государственный капитализм худшего пошиба пока внешне безразличен.

Но специалисты пребывают в шоке: впереди нехватка запчастей для автомобилей, самолетов, поездов. Возможны срывы в производстве всего, где применяются современные технологии, а ведь импортные микрочипы нужны даже для транспортных карт "Тройка". "Санкции затронули 84% опрошенных компаний", – сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, назвав положение "катастрофическим".

Число остановившихся в связи с закрытием или неспособных работать без иностранных комплектующих производств растет так быстро, что уже осенью впору будет говорить о спонтанно складывающейся в России ситуации, похожей на режим общенациональной забастовки. Есть ли шансы на прекращение обвала и экономической катастрофы? Их может дать только немедленное прекращение боевых действий, перемирие, вывод войск РФ с территории Украины, яростно сопротивляющейся иностранному нашествию.

Наконец, напомню, что единственной до России из Совета Европы, хлопая дверью, уходила Греция "черных полковников". После массовых репрессий. Военная хунта в 1974 году развязала "патриотическую" войну за аннексию Кипра, ее не выиграла и потеряла власть, даже без санкций. Это была бы лучшая перспектива для России и мира.

Специально для Радио Свобода

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
война России против Украины война экономика россии Будущее россии дефолт России
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 