Оккупация совести. Как будет выглядеть захват Эстонии Россией
Перевод оригинальной публикации с ведома и разрешения редакции Postimees.ee
Тартуский студенческий поэтический театр Valhalla, работавший в конце советской оккупации с легким оттенком диссидентства, спустя 40 лет собрался снова, чтобы сыграть "Осень "Сиуру". Это был спектакль об истории эстонской культуры в контексте войны, изгнания и коллаборационизма.
Я помню тревожное ощущение, когда впервые читал текст пьесы. Формально мы говорили об истории, но все звучало так, будто речь идет о настоящем. И то, что происходило в Эстонии, тогда казалось поразительно похожим на то, что сейчас происходит на оккупированных территориях Украины.
Однако между советской и российской оккупацией есть одно важное отличие. Даже после 1944 года Советский Союз еще заигрывал с поддержкой национальной культуры. России это больше не нужно. Сегодня российскую оккупацию характеризует прямая консервативно-националистическая русификация. И Юри Луйк после спектакля "Сиуру" сказал довольно небезупречно в поэтическом смысле (это не точная цитата), что если бы произошла новая оккупация Эстонии, эстонцев после нее уже не осталось бы.
