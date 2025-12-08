Колаборанти, біженці, жертви – як це було за часи радянської окупації та чому цього разу буде ще гірше

Переклад оригінальної публікації з відома і дозволу редакції Postimees.ee

Тартуський студентський поетичний театр Valhalla, який працював наприкінці радянської окупації з легким відтінком дисидентства, через 40 років зібрався знову, щоб зіграти "Осінь "Сіуру". Це була вистава про історію естонської культури в контексті війни, вигнання і колабораціонізму.

Я пам'ятаю тривожне відчуття, коли вперше читав текст п'єси. Формально ми говорили про історію, але все звучало так, ніби йдеться про сьогодення. І те, що відбувалося в Естонії, тоді здавалося разюче схожим на те, що зараз відбувається на окупованих територіях України.

Проте між радянською і російською окупацією є одна важлива відмінність. Навіть після 1944 року Радянський Союз ще загравав із підтримкою національної культури. Росії це більше не потрібно. Сьогодні російську окупацію характеризує пряма консервативно-націоналістична русифікація. І Юрі Луїк після вистави "Сіуру" сказав доволі небездоганно в поетичному сенсі (це не точна цитата): якби сталася нова окупація Естонії, естонців після неї вже не лишилося б.

