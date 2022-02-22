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Опасность речей Путина: президент РФ формирует у людей параноидальное представление о мире

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Опасность речей Путина: президент РФ формирует у людей параноидальное представление о мире

директор Центра журналистики KSE
22.02.2022, 21:02

Опыт работы в СМИ и коммуникациях заставляет меня обратить ваше внимание на опасность псевдоисторической речи Владимира Путина

Поздним вечером, 21 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Почти часовая речь выглядела как эмоциональный экскурс в альтернативную историю Украины.

В больном воображении северного тирана Ленин создавал Украину, крымчане искренне радовались российским захватчикам, по улицам Киева шагали неонацисты, а блок НАТО обустраивал базу в Николаевской области.

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Все это наслоение пропагандистских мифов и откровенного бреда вызвало смех и отвращение у одних украинцев и удивление у других. Но и в России, и в Украине есть люди, верящие в эти страшные сказки.

Опасность пропагандистской речи Путина состоит в том, что это стройная конспирологическая теория. Она имеет свою драматургию, сюжетно-образную концепцию.

Как и другие теории такого рода, она дает людям простые ответы на сложные вопросы. Объясняет, кого любить, а кого ненавидеть. Кто свой, а кто чужой.

Эта пропаганда направлена в первую очередь на внутреннюю аудиторию, но косвенно влияет также на граждан других стран. В первую очередь преследует цель сплотить россиян, подготовить их к предстоящим потрясениям, новым санкциям, падению покупательной способности рубля, а может и к новой войне.

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Для людей, не имеющих устоявшихся взглядов на жизнь, живущих по инерции, бессознательно, не прилагая усилий для проверки фактов, которые не привыкли относиться критически к информации по телевидению или просто не сталкиваются с альтернативной информацией, — для таких людей путинский симулякр становится реальностью.

Речь главы Кремля эмоциональная, идеологизированная, имперская, агрессивная и конспирологическая. Но такой она выглядит снаружи. В российском информационном зазеркалье она формирует повестку дня.

Российские пропагандистские СМИ усиливают и распространяют слова Путина, после чего такое параноидальное представление о мире становится безальтернативным.

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