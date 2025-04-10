У меня в руках книга финского отставного генерала Пекка Товери "О войне в Украине" (Pekka Toveri, Ukrainan sodasta, 2025).



Товери был начальником разведки Генерального штаба Финляндии, он бывший депутат парламента страны и сейчас является депутатом Европарламента. Книга была завершена в конце прошлого года, и именно этим временем ограничивается описание опыта украинской войны.



Я опускаю оценки и рекомендации автора по вопросам оперативного и тактического уровня – это пусть оценивают специалисты. Ограничусь более общими наблюдениями.

По мнению автора, цель российского диктатора Владимира Путина — вытеснить США из Европы, чтобы у Москвы были развязаны руки для создания буферной зоны на западном направлении. В контексте Украины автор отмечает, что Путин — это не Сталин, которому в своё время хватило получения Карелии от Финляндии. Путин хочет всю Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский якобы в начале войны рассматривал вариант уступок по оккупированным Россией территориям Донбасса. Если бы он это сделал, Путин утратил бы рычаг влияния на внутреннюю политику Украины и не мог бы помешать её интеграции с Западом. Поэтому Путину было необходимо избавиться от Зеленского, и быстрая военная операция казалась для этого подходящим способом.

Однако Путин недооценил боевой дух украинцев и единство Запада, а также переоценил возможности российской армии.

Хотя война в Украине во многом ведётся традиционными методами, в ней есть также много нового. Впервые мы наблюдаем массовое использование дальнобойных ракет и дронов, автономных вооружённых систем как на суше, так и на море, применение гражданских IT-технологий в военных операциях и многое другое.