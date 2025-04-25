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Когда администрация Дональда Трампа объявила о закрытии Агентства США по международному развитию (USAID) и прекращении программ помощи, это означало среди прочего снижение влияния США в странах "Глобального Юга". И не только там, так как USAID поддерживало различные проекты, например, в Восточной Европе, на Балканах и в Украине.

Однако давайте оставим этот конкретный ущерб репутации США в стороне. Рассмотрим более широкую картину.

Идеологическая притягательность Запада на международной арене в целом стала ослабевать уже некоторое время назад.

Сотрудничество стран "Глобального Юга", начавшееся в 1950–1960-х годах, укрепляется, и это сотрудничество делает большинство этих стран, если не все, нейтральными в европейских конфликтах.

Преимущества от ослабления позиций Запада в первую очередь получает Китай, а также Россия. Оба упомянутых, плюс Индия, хотят перераспределения влияния в мире, точнее говоря, увеличения своего собственного влияния. И прекращение американских программ помощи дает им дополнительные возможности для этого.

Это особенно проявляется в контексте войны России против Украины.