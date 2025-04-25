Колонка спочатку була опублікована на ERR.ee,

переклад та публікація з відома та дозволу видання

Коли адміністрація Дональда Трампа оголосила про закриття Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та припинення програм допомоги, це означало серед іншого зниження впливу США в країнах "Глобального Півдня". І не тільки там, оскільки USAID підтримувало різні проєкти, наприклад, у Східній Європі, на Балканах та в Україні.

Однак залишмо цю конкретну шкоду для репутації США в стороні. Розглянемо ширшу картину.

Ідеологічна привабливість Заходу на міжнародній арені загалом почала ослаблюватися вже деякий час тому.

Співпраця країн "Глобального Півдня", що розпочалася в 1950–1960-х роках, зміцнюється, і ця співпраця робить більшість цих країн, якщо не всі, нейтральними в європейських конфліктах.

Переваги від ослаблення позицій Заходу в першу чергу отримує Китай, а також Росія. Обидва зазначені, плюс Індія, прагнуть перерозподілу впливу у світі, точніше кажучи, збільшення свого власного впливу. І припинення американських програм допомоги дає їм додаткові можливості для цього.

Це особливо проявляється в контексті війни Росії проти України.