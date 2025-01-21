На фоне расходов на войну россияне прибегают к экономии в космической отрасли, которая является их "священной коровой"

В конце прошлого года руководитель поребриковского космоса жаловался в разговоре, который вращался вокруг ПОТЕНЦИАЛЬНОГО строительства их отдельной космической станции, что "…всё будет зависеть от ресурсного обеспечения, у Минфина всегда проблемы, это естественно. Но будем как-то находить с ними диалог…".

Тогда он пытался обосновать, почему "русский дух" вынужден оставаться на Международной космической станции до окончания её существования.

Более того, при подведении итогов за 2024 год, где они присвоили себе львиную долю успехов уже более 30 лет несуществующего СССР (2000 запусков ракет-носителей семейства Королёва Р-7), и при объявлении планов на 2025 год – 12 спутников наблюдения Земли из космоса разной этимологии (понятно, для чего они будут использоваться), – промелькнуло едва заметное:

"Начиная с 2025 года длительность полётов кораблей "Союз МС" планируется увеличить с шести до семи-девяти месяцев, что позволит СЭКОНОМИТЬ по одному кораблю каждые два года", – говорится в заявлении Роскосмоса.

Вот так!!! Сумма в несколько десятков миллионов долларов на два года (стоимость одного пилотируемого полёта) оказывается критической проблемой для их "священной коровы" – пилотируемой космонавтики!!!

И при этом ещё и "раскатали губу" на бесплатный провоз одного дополнительного своего "полковника" на американском пилотируемом корабле в этот период:

"Соглашением (по перекрёстным полётам на МКС, третье дополнение – моё прим.) будут дополнительно предусмотрены ДВА полёта астронавтов NASA на кораблях "Союз МС-28" и "Союз МС-29" в 2025 и 2026 годах соответственно и ТРИ полёта космонавтов Роскосмоса на кораблях Crew Dragon (ещё один дополнительный полёт в 2025 году и по одному – в 2026 и 2027 годах)".

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С этим теперь уже должно разбираться новое руководство в американской космической администрации.

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