На тлі витрат на війну, росіяни вдаються до економії у космічній галузі, яка є їхньою "священною коровою"

Наприкінці минулого року керівник поребриківського космосу бідкався у розмові, яка оберталася навколо ПОТЕНЦІЙНОГО будівництва їхньої окремої космічної станції, що "… все будет зависеть от ресурсного обеспечения, у Минфина всегда проблемы, это естественно. Но будем как-то находить с ними диалог…".

Тоді він намагався обґрунтувати, чому "російський дух" вимушений стирчати на Міжнародній космічній станції до закінчення її існування.

Ба більше, під час підбиття підсумків за 2024 рік, де натягнули на себе левову частину успіхів СРСР, що вже 30 з гаком років не існує (2000 пусків корольовського сімейства ракет-носіїв Р-7), та під час оголошення планів на 2025 рік – 12 супутників Спостереження Землі з космосу різної етимології (зрозуміло, для чого вони будуть юзатися) – прослизнуло ледь помітне:

"Начиная с 2025 года длительности полетов кораблей "Союз МС" планируется увеличить с шести до семи-девяти месяцев, что позволит СЭКОНОМИТЬ по одному кораблю каждые два года" – йдеться в заяві Роскосмосу.

Отаке!!! Сума у декілька десятків міліонів доларів на два роки (вартість одного пілотованого польоту) виявляється критичною проблемою для їх "священної корови" – пілотованої космонавтики!!!

І водночас ще й "розкотили губу" на безплатний провіз одного додаткового свого "полковника" на американському пілотованому кораблі у цей період:

"Соглашением (щодо перехресних польотів на МКС, третє доповнення – моя прим.) будут дополнительно предусмотрены ДВА полета астронавтов NASA на кораблях "Союз МС-28" и "Союз МС-29" в 2025 и 2026 годах соответственно и ТРИ полета космонавтов Роскосмоса на кораблях Crew Dragon (еще один дополнительный полет в 2025 году и по одному – в 2026 и 2027 годах)".

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З цим наразі має вже розбиратися нове керівництво в американській космічній адміністрації.

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