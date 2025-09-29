Борьба Украины за стремление быть услышанной – это те же координаты, в которых живет Юг. Мы не географически там, но этически – рядом

Глобальный Юг — это не просто термин, который появляется в отчетах ООН или в речах дипломатов. Это философская территория, где история, несправедливость и стремление к достоинству переплетаются в новый политический язык. Для Украины, привыкшей мыслить себя в координатах Востока и Запада, Юг — это неожиданное зеркало. И, возможно, новый маршрут.

Понятие Глобального Юга родилось не на карте, а в воображении. Его истоки — в маоистских и марксистских концепциях "мирового города" и "мировой деревни", где центр и периферия — не просто пространственные, а моральные категории. В 1950-х годах французский демограф Альфред Сови ввел термин "Третий мир", сравнивая его с третьим сословием до Французской революции — тем, кто "существует, но молчит". Этот образ — не о бедности, а о невидимости. И именно поэтому он резонирует с украинским опытом.

Позже появились термины "первый", "второй", "третий" и даже "четвертый" мир — попытки классифицировать глобальные неравенства. Но сегодня эти категории все больше уступают символическим координатам: Юг — это не география, а общность опыта колониальности, борьбы за субъектность и право на собственную память.

