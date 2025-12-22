Меня редко что-то выводит из себя, но сегодня я был на грани, наблюдая в интернете, как два авторитетных американских апологета российского империализма в очередной раз повторяют, что мы якобы "спровоцировали войну в Украине", потому что в 2008 году заявили о готовности рассмотреть вопрос о вступлении Украины в НАТО.

Хочу спросить: на какой планете живут эти люди, которые с невозмутимым видом доказывают, что страна, которую жестоко атаковал ее сосед и которая борется за выживание, должна их в чем-то убеждать и обосновывать свое право на свободу? Неужели они действительно настолько твердолобые?

