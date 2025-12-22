Мене рідко щось дратує, але сьогодні я був на межі, спостерігаючи в інтернеті, як два авторитетні американські апологети російського імперіалізму вкотре повторюють, що ми нібито "спровокували війну в Україні", тому що 2008 року заявили про готовність розглянути питання про вступ України до НАТО.

Хочу запитати: на якій планеті живуть ці люди, які з незворушним виглядом доводять, що країна, яку жорстоко атакував її сусід і яка бореться за виживання, має їх у чомусь переконувати й обґрунтовувати своє право на свободу? Невже вони справді настільки твердолобі?

