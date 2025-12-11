Как Кремль переписывает историю и формирует имперское сознание с детского сада и до университетов

Колонка была опубликована на ERR.ee, перевод с ведома и разрешения издания

Наша личность во многом формируется памятью. Также для людей важны истории, нарративы. Народы создают истории о победах и стирают воспоминания о поражениях. Мы живем в мире, где тот, кто лучше рассказывает историю, более влиятелен, чем тот, кто способен очень ясно изложить сложную мысль. Наглядным примером такого использования памяти и нарративов является Россия.

Мы видим два направления. С одной стороны, формируется национальная память, удобная для властей, и все необходимые для этого нарративы. С другой стороны, предпринимаются попытки стереть неугодную память и нарративы, связанные с ней.

Читай полный материал по подписке LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net