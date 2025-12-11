Отравленная национальная память как оружие империи
Колонка была опубликована на ERR.ee, перевод с ведома и разрешения издания
Наша личность во многом формируется памятью. Также для людей важны истории, нарративы. Народы создают истории о победах и стирают воспоминания о поражениях. Мы живем в мире, где тот, кто лучше рассказывает историю, более влиятелен, чем тот, кто способен очень ясно изложить сложную мысль. Наглядным примером такого использования памяти и нарративов является Россия.
Мы видим два направления. С одной стороны, формируется национальная память, удобная для властей, и все необходимые для этого нарративы. С другой стороны, предпринимаются попытки стереть неугодную память и нарративы, связанные с ней.
