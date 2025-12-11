Як Кремль переписує історію і формує імперську свідомість від дитячого садка і до університетів

Колонку було опубліковано на ERR.ee, переклад з відома і дозволу видання

Наша особистість багато в чому формується пам'яттю. Також для людей важливі історії, наративи. Народи створюють історії про перемоги і стирають спогади про поразки. Ми живемо у світі, де той, хто краще розповідає історію, є впливовішим, ніж той, хто здатен дуже ясно викласти складну думку. Наочним прикладом такого використання пам'яті та наративів є Росія.

Ми бачимо два напрями. З одного боку, формується національна пам'ять, зручна для влади, і всі необхідні для цього наративи. З іншого боку, робляться спроби стерти неугодну пам'ять і наративи, пов'язані з нею.

