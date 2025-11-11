Мы можем стать свидетелями принуждения нас к выборам и к новым мирным инициативам

Правительственный кризис. Что будет дальше?

Главный вопрос, на который пока нет ответа, – этот кризис исключительно украинский или все же с самого начала является игрой более широкого круга участников.

Коррупция остается главной темой государства. Уже после Майдана с картонками стало понятно, что Банковой все сложнее навязывать свою повестку дня. Последние события только подтверждают эту точку зрения.

Возможно ли сейчас создать коалиционное правительство, которое "перезагрузит" ситуацию? Думаю, нет. Точнее, изменить можно, а перезагрузить – нет. Потому что у нас не политический, а управленческий кризис.

Однако игра сейчас идёт на отставку правительства и создание правительства "народного доверия", которое должно стать противовесом власти Зеленского. И для Банковой это не очень хороший сигнал. Ведь сохранение правительства будет тянуть вниз Президента, потому что коррупционные скандалы будут ещё более интенсивными. Создавать новое правительство – значит ослаблять влияние Банковой.

Как дальше будет развиваться ситуация? Эта история уже начинает жить собственной жизнью, и просто отставкой нескольких людей дело не закончить. В игру точно включатся европейцы и, возможно, американцы (если до сих пор не были вовлечены).

И здесь мы можем стать свидетелями историй о принуждении нас к выборам и о новых мирных инициативах.

При любых обстоятельствах джин выпущен из бутылки.

