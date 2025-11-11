Ми можемо стати свідками примусу нас до виборів і до нових мирних ініціатив

Урядова криза. Що буде далі?

Головне питання, на яке поки немає відповіді, – ця криза є виключно українською чи все ж є від початку грою ширшого кола учасників.

Корупція залишається головною темою держави. Вже після Майдану з картонками стало зрозуміло, що Банковій дедалі складніше нав'язувати свій порядок денний. Останні події тільки підтверджують цю думку.

Чи можливо зараз створити коаліційний уряд, який "перезавантажить" ситуацію? Думаю, що ні. Точніше змінити можна, а перезавантажити – ні. Бо у нас не політична, а управлінська криза.

Проте гра зараз іде на відставку уряду і створення уряду "народної довіри", який має стати противагою до влади Зеленського. І для Банкової це не дуже хороший сигнал. Адже збереження уряду буде топити Президента, бо корупційні скандали будуть ще більш інтенсивними. Створювати новий уряд – це ослаблювати впливи Банкової.

Як далі розвиватиметься ситуація? Ця історія вже починає жити власним життям і просто відставкою кількох людей справу неможливо закінчити. В гру точно включаться європейці і, можливо, американці (якщо досі не були включеними).

І тут ми можемо стати свідками історій з примушування нас до виборів та нових мирних ініціатив.

За будь-яких обставин джин випущений з пляшки.

