Кількість СЗЧ – рекордна. Але цю ситуацію ми можемо виправити, а Росія допомогти своїй економіці – вже ні

Про що думка Павла Казаріна:

Росія підходить до зими без фінансових резервів, її економіка переживає падіння доходів від енергетики та скорочення цивільного сектору;

запаси радянської техніки майже вичерпані, тому РФ економить бронетехніку, кидаючи на фронт живу силу, що призводить до рекордних втрат;

Україна отримує значну економічну підтримку Заходу, а внутрішні ресурси спрямовані на армію, тому головним викликом є мобілізація;

лише за сім місяців цього року кількість випадків СЗЧ утричі перевищила сумарні показники трьох попередніх років (понад 110 тисяч осіб);

ключовий фактор майбутньої зими – у кого першим спрацює фактор "втоми металу": Москва вже без можливості змінити економіку, а Україна може покращити комплектування армії.