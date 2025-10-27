LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що думка Павла Казаріна:

  • Росія підходить до зими без фінансових резервів, її економіка переживає падіння доходів від енергетики та скорочення цивільного сектору;

  • запаси радянської техніки майже вичерпані, тому РФ економить бронетехніку, кидаючи на фронт живу силу, що призводить до рекордних втрат;

  • Україна отримує значну економічну підтримку Заходу, а внутрішні ресурси спрямовані на армію, тому головним викликом є мобілізація;

  • лише за сім місяців цього року кількість випадків СЗЧ утричі перевищила сумарні показники трьох попередніх років (понад 110 тисяч осіб);

  • ключовий фактор майбутньої зими – у кого першим спрацює фактор "втоми металу": Москва вже без можливості змінити економіку, а Україна може покращити комплектування армії.

