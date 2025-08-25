Состоятся ли встречи Зеленского с Путиным и с ним же, но при участии Трампа

В середине августа произошел бурный всплеск переговорной активности (так называемая "переговорная лихорадка") со стороны президента США Дональда Трампа по вопросу завершения российско-украинской войны.

15 августа состоялась встреча Трампа с Путиным на Аляске. После этого — 18 августа — в Вашингтоне президент США встретился с президентом Украины и группой европейских лидеров. В конце этой встречи Трамп успел провести телефонный разговор с российским диктатором.

После этого было заявлено, что в ближайшее время – до конца августа – может состояться встреча президентов Украины и РФ, а затем и переговоры в трехстороннем формате лидеров США, Украины и России. Однако заметно, что Путин не хочет встречаться с Зеленским, и это разрушает ту переговорную схему, которую обозначил президент Трамп.

Чего нам тогда ждать от переговорного процесса в ближайшее время? В частности, это касается вероятности и потенциальной результативности саммитов Зеленский-Путин, а затем Трамп-Зеленский-Путин.

Для ответа на эти вопросы сначала целесообразно оценить намерения всех сторон, причастных к мирным переговорам – США, Россия, Украина.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net